Scritte contro Ignazio La Russa, la Procura di Roma indaga per minacce

Per le scritte ingiuriose contro Ignazio La Russa, neopresidente del Senato, apparse in diverse zone della Capitale, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per minaccia e oltraggio a un corpo politico.

Il fascicolo è stato avviato alla luce delle informative trasmesse nelle scorse ore in Procura dalla Digos e dai carabinieri. Sotto la lente d'ingrandimento le scritte apparse nel quartiere Garbatella e all'Acquedotto Alessandrino e lo striscione esposto in via degli Annibaldi a poca distanza dal Colosseo.