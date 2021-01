Scostamento di bilancio, via libera alla risoluzione da Camera e Senato

LaPresse

L'Aula della Camera ha dato il via libera, quasi all'unanimità, alla risoluzione che autorizza il governo a operare un nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro in vista dei nuovi aiuti economici per la crisi Covid. A votare sì sono stati 523 deputati. Solo tre i contrari. In precedenza era arrivato il via libera anche dal Senato: la risoluzione aveva avuto a Palazzo Madama 291 sì e nessun no.