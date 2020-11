Scostamento di bilancio, Conte: "Grazie a chi nell'opposizione fa prevalere il dialogo"

Ufficio stampa

"Tra le forze di opposizione prevale la via del dialogo e di un approccio costruttivo e per questo ringrazio, in particolare, quanti l'hanno voluta perseguire sin dall'inizio, con determinazione ma sempre nella chiarezza dei ruoli". Lo dichiara il premier Giuseppe Conte dopo il voto sullo scostamento di bilancio, con riferimento implicito a chi, come Forza Italia, ha spinto per il sì dell'opposizione alla richiesta di nuovo deficit.