Scostamento di bilancio, Berlusconi: "Non scontato il sì di Forza Italia"

Resta in dubbio il sì di Forza Italia al governo sullo scostamento di bilancio, all'esame del Parlamento. "Il nostro sostegno non è scontato", ha detto Silvio Berlusconi. "Abbiamo proposto il rinvio delle scadenze a fine anno, l'azzeramento delle sanzioni per chi non ha potuto pagare la rata di luglio e la proroga della cassa integrazione. Vediamo se accoglieranno queste indicazioni fondamentali per l'economia", ha aggiunto il leader di Forza Italia.