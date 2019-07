A “Quarta Repubblica” il vicepremier Matteo Salvini ha commentato molto severamente l’ultimo episodio che ha coinvolto Mario Balotelli. Il calciatore aveva sfidato Catello Buonocore a lanciarsi nel mare di Napoli a bordo di uno scooter: in cambio il giocatore gli avrebbe dato 2mila euro. Una scommessa condivisa subito sui social e che oltre alle molte polemiche era costata al calciatore una denuncia all’autorità giudiziaria da parte della Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo.



Su questa vicenda il vicepremier non ha risparmiato giudizi molto severi: “Io l’avrei arrestato. Ma ti pare che butti un motorino in mare?”; e continua: “E’ un gioco da cretini: ma che immagine diamo dell’Italia nel mondo se in una delle nostre città con tutti i problemi che ci sono, passa un ricco e viziato giocatore che fa buttare un motorino nel mare? Siamo alla follia”.