Scontri a Roma, Salvini alla Lamorgese: "Si assuma le sue responsabilità"

ansa

"Ministro Lamorgese, si prenda le sue responsabilità: se l'intelligence non l'aveva capito che sarebbe arrivata quella gente, è grave; se l'aveva capito e non gliel'ha detto, è ancora più grave". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando al Senato degli scontri di Roma durante la protesta No Green pass. Sempre rivolgendosi alla titolare del Viminale, Salvini ha aggiunto: "Non scarichi sui poliziotti le sue responsabilità".