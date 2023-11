Sciopero trasporti, Salvini: "Farò tutto quello che la legge mi consente per diminuire i disagi il 15 dicembre"

Continua il braccio di ferro tra Matteo Salvini e i sindacati dopo l'annuncio del rinvio dello sciopero al 15 dicembre (era stato proclamato per il 27 novembre).

"Continuerò a garantire il diritto allo sciopero perché la Costituzione lo prevede, però penso all'altro sciopero annunciato per venerdì sotto Natale: farò tutto quello che la legge mi permette per ridurre al minimo i disagi", ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Se qualcuno pensa di lasciare a piedi 20 milioni di italiani per rivendicazioni spesso politiche e non sindacali farò tutto ciò che la legge mi permette", ha ribadito.