Sciopero, Landini: "Il governo vuole mettere il diritto in discussione"

Lo sciopero "è storicamente organizzato di venerdì per mettere nelle condizioni le persone anche di partecipare alle manifestazioni, che molto spesso sono regionali e nazionali". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla vigilia della mobilitazione generale contro una legge di bilancio definita "ingiusta". "Da parte del governo c'è il tentativo di mettere in discussione il diritto di sciopero. Lo sciopero non è politico. Penso che domani le piazze saranno molto piene, perché nelle assemblee di questi giorni ho trovato un grande consenso. La condizione di vita delle persone è peggiorata".