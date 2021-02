Sci, il presidente Bonaccini: "Stupore e sconcerto per lo stop"

Ansa

"Non posso non esprimere stupore e sconcerto, anche a nome delle altre Regioni, per la decisione di bloccare la riapertura degli impianti sciistici a poche ore dalla ripartenza". Così Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni. "Solo una settimana fa - ricorda - il Cts aveva validato la riapertura in zona gialla. Poi abbiamo assistito a un cambio repentino, che spiazza gestori e quanti avevano già prenotato".