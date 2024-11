Schlein: "Al governo si fanno dettare la linea da Musk, imbarazzante"

Elly Schlein ha criticato il governo dopo le dichiarazioni rilasciate da Elon Musk sui giudici italiani e sul caso dei migranti in Albania. "Abbiamo Musk che si permette di dire che i giudici devono essere cacciati", ha dichiarato la segretaria del Pd. "Questa è l'idea che chi ha soldi può comprare tutto, anche la giustizia, ma noi non ci stiamo, sennò sarà una giustizia solo per i ricchi. È imbarazzante che i sovranisti di casa nostra si facciano dettare la linea da un miliardario americano, dovrebbero difendere i giudici. Oggi Giorgia Meloni è stata zitta, non ha detto una parola".