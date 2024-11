Schlein: "La cittadinanza va riconosciuta a chi nasce in Italia"

"Io non vorrei più sentire un ministro dire che nelle classi bisogna ridurre gli stranieri. Nelle classi non vedo italiani e stranieri, solo bambine e bambini". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo al congresso delle Acli, a Roma. "Noi crediamo che chi nasce e cresce in Italia è italiano. Dobbiamo riformare quella legge: è stato un errore del centrosinistra non andare fino in fondo quando è stato possibile farlo. Discuteremo sui compromessi, ma la strada è riconoscere la cittadinanza a chi nasce in Italia", ha aggiunto.