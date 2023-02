Calenda: vittoria Schlein segna saldatura Pd con M5s

Per Carlo Calenda con la vittoria di Elly Schlein "ci sarà una completa saldatura" tra Pd e M5s.

"Il Pd com'è stato concepito come confluenza di riformisti, cattolici democratici e sinistra è finito. Abbiamo assistito all'Opa di Articolo Uno sul Pd". Ora, ha quindi aggiunto il leader di Azione, "si apre un grande spazio riformista, per gli elettori che vogliono affrontare le cose in modo pragmatico e non ideologico".