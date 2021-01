Scalfarotto: "Con un governo migliore Italia Viva ci sarà"

ansa

"Se c'è da creare un governo migliore, noi non abbiamo nessuna pregiudiziale sui nomi, ma chiediamo di muoversi, di darci risposte, una visione e una strategia. Se questo c'è, noi ci siamo". L'ha affermato Ivan Scalfarotto, deputato di Italia Viva, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Conte. "Se ci sarà la possibilità di dare un governo vero a questo Paese, Italia Viva non mancherà", ha aggiunto.