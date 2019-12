Sardine, Zingaretti: "Grazie per le proposte, cambiamo insieme l'Italia"

Nicola Zingaretti applaude, tramite Twitter, le Sardine che hanno riempito Piazza San Giovanni a Roma (e che hanno bandito qualunque simbolo partitico). "Grazie per aver reso Roma così bella, per la passione, per chiedere una politica sana. Belle le proposte che avete lanciato, faremo di tutto per metterle in atto ed essere all'altezza del vostro impegno", ha scritto il segretario del Pd. "Cambiamola insieme, la nostra bella Italia", ha aggiunto Zingaretti.