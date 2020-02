Sardine, Santori: "Diventare partito non è il nostro obiettivo"

"Le sardine diventeranno un partito? Non credo, non è il nostro obiettivo". Lo ha detto il portavoce delle sardine, Mattia Santori, dopo un incontro con i rappresentanti lombardi del movimento. "E' molto difficile dialogare con la politica non avendo lo stesso peso specifico perché noi non facciamo cadere i governi e non portiamo voti a nessuno, checché ne dicano", ha aggiunto.