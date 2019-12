Sardine: "Politica? Dateci tempo per trovare la nostra identità" 

"Negli ultimi 30 giorni le Sardine hanno scatenato una straordinaria energia, occorrerà molta pazienza per dare anche un'identità politica a questo fenomeno". E' quanto si legge sulla pagina Facebook "6.000 Sardine". "Il nostro prossimo passo - scrivono - è tornare sui territori da gennaio con particolare attenzione alle Regionali in Calabria e soprattutto in Emilia-Romagna. Saremo nelle periferie, territori più vulnerabili ai toni populisti".