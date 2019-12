Sardine, il dem Bartolo: "Noi partigiani del 2020, via il dl sicurezza" 

"Siamo i partigiani del 2020, dobbiamo resistere. Non possiamo farci portare via la nostra Costituzione e la nostra Europa, che deve mettere al centro l'uomo". Lo ha detto l'eurodeputato Pd, Pietro Bartolo, dal palco delle Sardine in piazza San Giovanni a Roma. Durante il suo intervento, l'ex medico dei migranti a Lampedusa ha chiesto di "cancellare i decreti sicurezza, leggi vergognose che non ci sono in nessun'altra parte del mondo".