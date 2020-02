Sardine, i quattro fondatori assenti alla manifestazione di Roma

I quattro fondatori bolognesi delle Sardine, tra cui Mattia Santori, non saranno presenti alla manifestazione di oggi a Roma in quanto impegnati a preparare il sit-in di lunedì a Bologna per la liberazione del ricercatore arrestato in Egitto, Patrick Zaky. Santori lunedì sarà invece a Scampia (Napoli) in vista dell'incontro nazionale della Sardine che si terrà proprio nel quartiere del capoluogo napoletano il 14 e 15 marzo.