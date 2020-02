Sardine, foto di gruppo con Benetton: è polemica | Attacco M5s: "Quei mondi li abbiamo sempre combattuti"

Le Sardine posano a Fabrica, in visita dai Benetton. La foto fa il giro del web e il mondo politico si scatena. I primi a insorgere sono gli esponenti del M5s, con il viceministro M5s al Mise Stefano Buffagni "Vanno in pellegrinaggio dai Benetton. Noi certi mondi li abbiamo sempre combattuti". Attaccano anche il governatore della Liguria Giiovanni Toti ("Sarà divertente quando il M5s si allerà con Pd e sardine in Liguria") e Meloni ("Ridicoli").

Ma gli accusati, i leader del movimento, si difendono: "Una foto non fa primavera. Era solo una visita a un centro di formazione per giovani comunicatori. Non abbiamo pensato che quella foto sarebbe stata strumentalizzata per associarci ai poteri forti".

Buffagni: "Noi siamo contro certi mondi" - "Le sardine in pellegrinaggio nel mondo dei Benetton con tanto di foto. Noi certi mondi li abbiamo sempre combattuti - ha scritto Buffagni -, dopo il crollo del ponte di Genova e le 43 vittime ancor di più".