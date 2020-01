Sardine, confermata manifestazione giovedì a Bibbiano

E' stata confermata per giovedì alle 19 a Bibbiano, paese simbolo del caso affidi, la manifestazione delle "Sardine", che si terrà in concomitanza, in una piazza adiacente, col comizio di chiusura della campagna elettorale per le Regionali in Emilia-Romagna. La decisione è arrivata durante un'assemblea pubblica convocata dal movimento a Bibbiano, nella quale è stato chiesto ai cittadini un parere sull'organizzazione.