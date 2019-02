Sardegna, Salvini: "Con Di Maio solo messaggi, ci vedremo a breve"

Con Luigi Di Maio "ci siamo messaggiati" dopo il voto in Sardegna "e ci vedremo a breve per i prossimi passaggi economici. Non c'era bisogno che lo confortassi io". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, riferendosi al risultato negativo ottenuto dal Movimento 5 stelle alle regionali. Salvini ha però ribadito che non ci saranno ripercussioni sul governo: "Abbiamo dato entrambi la nostra parola e la manterremo".