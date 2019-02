Sardegna, oggi si vota per le Regionali: lunedì lo scrutinio

Aperti dalle 6:30 i seggi per le elezioni regionali in Sardegna. Si vota fino alle 22. Lunedì lo scrutinio. Quasi 1,5 milioni i sardi chiamati al voto. Tra i 7 candidati per la poltrona di governatore Francesco Desogus per l'M5s, Massimo Zedda del centrosinistra e Christian Solinas per il centrodestra. Salvini prevede una "ennesima conferma al buon governo della Lega". Oggi a Bari e Foggia le primarie comunali del centrodestra.