Sardegna, elezioni suppletive: per Berlusconi campagna di due giorni

Inizierà giovedì alle 12, da Quartu Sant'Elena, la due giorni in Sardegna di Silvio Berlusconi, in vista del voto per le suppletive nel collegio uninominale di Cagliari per la Camera di domenica 20 gennaio. Il leader di Forza Italia toccherà tutti gli otto comuni del sud Sardegna chiamati al voto e dove sono stati allestiti dei gazebo degli azzurri.