Sardegna, Berlusconi ai suoi: "La Lega non è autosufficiente"

"Il tonfo M5s in Sardegna, dopo quello in Abruzzo, dimostra che gli italiani stanno rinsavendo, stanno riaprendo gli occhi. Il futuro è del centrodestra unito". Lo ha detto Silvio Berlusconi ai suoi dopo le regionali in Sardegna, convinto che il voto abbia ridimensionato la Lega di Salvini, che non sarebbe autosufficiente. Ora, avrebbe detto, bisogna lavorare sulla Basilicata, dove il candidato del centrodestra alle regionali è di Forza Italia.