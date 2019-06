Sardegna, al via scrutinio ballottaggi Sassari e Monserrato

Ballottaggi in Sardegna a Sassari e Monserrato, in provincia di Cagliari. Al via le operazione di scrutinio dopo la chiusura dei seggi fissata alle 23. L'affluenza ha subito una netta flessione: a Sassari alle 19 era andato alle urne il 25,53%, con un calo del 12,46% rispetto al 37,99% del primo turno di metà giugno. A Monserrato, sempre alle 19, aveva votato il 26,69% contro il 34,74% del primo turno.