Daniela Santanchè ribadisce il legame che la lega al premier Meloni. "Non c'è nessun problema. Io ho un ottimo rapporto, una grande stima e la ringrazio per il grande lavoro che sta facendo per l'Italia. Quindi c'è una sintonia totale", ha spiegato il ministro del Turismo, lasciando la Camera, a chi le domandava se avesse parlato con Giorgia Meloni dopo la mozione di sfiducia, che è stata respinta.