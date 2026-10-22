Santanchè, la procura chiede il rinvio a giudizio per bancarotta e truffa allo Stato

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per la senatrice di FdI ed ex ministra del Turismo Daniela Santanchè e per altre 14 persone, più una società. Le ipotesi riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. I presunti reati sono contestati in relazione ai casi dei fallimenti delle società Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La richiesta di processo, formulata dai pm Luigi Luzi e Guido Schininà e con l'aggiunto Roberto Pellicano, dopo le indagini delegate al nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza, sarà valutata da un gup nell'udienza preliminare.