Sanità, Ricciardi: attuale governo ha posizioni antiscientifiche

Questo governo ha sempre detto di credere allo spoils system in aree nelle quali in Italia non è previsto: Istat, Inps, Istituto superiore di sanità. Lo dice Walter Ricciardi, che a dicembre ha annunciato le dimissioni da presidente dell'Istituto superiore di sanità. "La collaborazione tra l'Istituto e il governo non è mai decollata - dice al Corriere -. Al contrario, su molti argomenti alcuni suoi esponenti hanno sostenuto posizioni antiscientifiche".