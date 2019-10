Sanità, Zingaretti: "E' giusto lavorare per abolire il superticket"

Nicola Zingaretti ha scritto su Facebook che "è ora dare una mano a chi ha più bisogno di aiuto". Per questo il segretario del Pd si è detto "d'accordo con l'idea di lavorare per abolire il superticket nella sanità" visto che "abbiamo iniziato ad abbassare le tasse sul lavoro per aumentare gli stipendi". Così Zingaretti si è associato al ministro Roberto Speranza secondo cui i superticket creano diseguaglianza e per questo vanno eliminati.