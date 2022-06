Salvini: "Viaggio a Mosca? Biglietti pagati dalla Lega"

"Il viaggio a Mosca è stato pagato dalla Lega, io non ho dei rubli e non posso fare il biglietto aereo pagando con quella moneta".

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito ai biglietti per la trasferta in Russia che era prevista per il 29 maggio. "Ho lavorato e sto lavorando per la pace a testa alta a nostre spese, economiche e politiche - ha aggiunto - e lo farà ancora nei prossimi giorni". Poi se qualcuno "fa insinuazioni strane su questioni economiche - ha continuato Salvini - ne parleranno gli avvocati perché ci metto la faccia e il portafoglio".