Salvini: una manovra bis? Stiamo parlando del nulla

Tav, "possibile taglio di 1 mln ma progetto va avanti" "C'è nel contratto e negli accordi che il progetto andava rivisto e poteva essere ridimensionato fino a un taglio di un milione di opere che potevano essere evitate, per esempio investendo sulla metropolitana di Torino, e così stiamo facendo. Io lavoro per un Paese che va avanti, ci sono anche altre sensibilità al governo. E se si può tagliare su alcune spese, su costi spropositati, è giusto ragionarci". Così il ministro dell'Internosulla Tac. Pur conservando l'opera? "Assolutamente sì", ha affermato il vicepremier durante l'intervista a Radio Anch'io.

"Renzi non parli di giustizia, sua ipotesi squallida""E' una fesseria. Renzi di giustizia deve lasciare parlare altri. Questa ipotesi del mercato è veramente squallida". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio Anch'io, in risposta all'ex premier che ha parlato di "voto di scambio" tra la Lega che rinuncia al Tav e i Cinque Stelle che salvano il vicepremier dal processo per il caso Diciotti. E alla domanda se sulla questione giustizia si riferisse all'indagine che ha coinvolto i genitori di Renzi, Salvini ha risposto "assolutamente no. Anzi spero che mamma e papà tornino liberi il prima possibile".