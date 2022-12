Salvini: "Rivedere stop Ue a diesel e benzina, non ha senso"

Rivedere la decisione Ue di fermare le auto a benzina e diesel a partire dal 2035.

È quanto chiede il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al termine di una riunione con gli omologhi europei. "Abbiamo parlato anche di rivedere modi e tempi dell'attuazione di alcune politiche, penso all'integralismo pseudo-ambientalista che rischia di non servire all'ambiente ma di lasciare in mezzo alla strada decine di migliaia di operai - ha sottolineato il leader della Lega -. Mettere fuori legge le auto a benzina e diesel dal 2035 chiedendo nel contempo di passare all'Euro7 dal 2025 non ha nessun senso economico, ambientale e sociale".