Salvini: "Sono molto contento della Manovra, non è vero che ho ceduto"

"Sono molto contento - ha detto ancora il leader leghista - giorni e notti di lavoro e finalmente si parte con la Manovra vera, con la vita vera, con pensioni, lavoro, riduzione fiscale e burocratica, e quindi finalmente il buonsenso ha prevalso anche da parte europea e gli italiani potranno toccare con mano la prima manovra diversa degli ultimi anni".



"Ho perso? Allora spero di perdere cosi' tutte le volte", ha affermato ironicamente il titolare del Viminale sulla legge di Bilancio. "Ci sono più di 20 miliardi nel triennio per smontare la legge Fornero. Da zero a venti miliardi - ha aggiunto - E grazie a questa manovra 500mila italiani potranno scegliere di andare in pensione prima. Se i tecnici dicono che i soldi per l'anno prossimo sono sufficienti io di loro mi fido. Sono estremamente felice di questo primo passo".



Salvini ha poi ribadito, a Radio Anch'io che l'Italia "non voterà" il prossimo bilancio europeo se non salteranno i tagli all'agricoltura e alla pesca. "Se spendono 15 miliardi per gli stipendi per i burocrati, 7 miliardi per la Turchia e tagliano i soldi agli agricoltori italiani noi non voteremo mai quel bilancio".



Di Maio: "Non ci sarà alcun aumento Iva" - Anche il vicepremier del M5s Luigi Di Maio, all'indomani dell'audizione di Giuseppe Conte al Parlamento, ha chiarito alcuni punti. Partendo dall'Iva: "Non c'è un aumento dell'Iva quest'anno e non ci sarà nei prossimi anni, come lo abbiamo disinnescato quest'anno lo disinnescheremo nei prossimi anni", ha spiegato Di Maio a Radio Capital.



"Ci risalirei domani mattina sul balcone" - Sul balcone a festeggiare per la Manovra del popolo "io ci salirei anche domani mattina", ha replicato a chi gli chiedeva se si sia pentito della manifestazione di gioia dei ministri 5 Stelle al varo della Manovra. "Non c'è stata la procedura di infrazione e portiamo a casa tutte le misure chiave promesse ai cittadini. Allora ci stava il rischio di infrazione e ora che non c'è - ha affermato Di Maio - sono ancora più contento".



"Via Tria? Nessun rimpasto" - Sulla tenuta del governo e sulle possibili dimissioni di Tria, il vicepremier ha rassicurato: "Io non vedo nubi all'orizzonte, questa è una maggioranza che può andare avanti 5 anni". "A parte che Tria nessuno lo voleva toccare nemmeno prima" dell'accordo con la Commissione europea sulla manovra. Ma ottenuto proprio questo risultato "mai come adesso 'squadra che vince non si cambia'", ha sottolineato il ministro.



"I miei si fingeranno interessati a Berlusconi..." - "Ho detto ai miei di fingersi interessati con Berlusconi e di registrare: avrete qualche scoop", ha poi annunciato Di Maio in riferimento al tentativo di attrarre parlamentari pentastellati da parte di Forza Italia. "Non è un Paese normale quello in cui un capo di partito come Bersluconi puo' dire che sta per comprare parlamentari, con quella che ha chiamato l'operazione scoiattolo una cosa patetica", ha concluso Di Maio.