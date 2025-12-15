Salvini: "Senza lavori pubblici la crescita del Pil rallenta"

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini sottolinea che "ogni miliardo di euro nei cantieri pubblici dà lavoro a 15-20mila persone". E aggiunge: "Senza lavori pubblici, la crescita del Paese sarebbe molto più rallentata". Il vicepremier lo chiarisce alla posa della prima pietra della ciclovia che collega Abbadia Lariana con Lecco lungo la statale 36 del lago di Como. "Immaginate quindi quanti posti di lavoro si creano con i 30 miliardi di euro di cantieri aperti oggi in Lombardia", sottolinea. Secondo Salvini inoltre "tra Lecco e Como oggi sono aperti cantieri per 1 miliardo. Con questi numeri si capisce perché oggi davanti al Pil del Paese c'è il segno più".