Salvini: "Senza figli nel 2050 Italia non c'è più, sarà casa riposo"

"Il dato che mi preoccupa di più non è tanto lo spread ma quello demografico". Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento al forum di Confcommercio, sottolineando che "se il trend continua a calare e non mettiamo gli italiani nelle condizioni di fare figli, nel 2050 l'Italia non ci sarà più, diventa un enorme casa di riposo che acquista servizi da altri Paesi, produce sempre meno e i giovani scappano sempre più".