Salvini: "Se vinciamo in Basilicata portiamo la rivoluzione in Ue"

"Se la Lega vola anche in Basilicata, la prossima rivoluzione noi la portiamo fuori dall'Italia: la portiamo in Europa, e la cambiamo questa benedetta Europa, che sta strangolando il nostro Paese". Così il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, durante un comizio per le elezioni regionali lucane in programma il 24 marzo.