Salvini: "Se Stato impone Green Pass garantisca i tamponi gratis"

Ansa

"Se lo Stato impone il Green Pass per lavorare, viaggiare, studiare, fare sport, volontariato e cultura, deve anche garantire tamponi, rapidi e gratuiti, per tutti". Lo chiede Matteo Salvini dopo che la Lega ha votato in Commissione alla Camera contro i dl sui Green Pass. "I tamponi sono certificati, funzionano, costano poco e possono essere usati da tutti", ha aggiunto il leader del Carroccio.