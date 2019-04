Salvini: "Se in Piemonte vince la Lega, la Tav si fa"

"Se in Piemonte vince la Lega, la Tav si fa". A prometterlo è il leader del Carroccio, Matteo Salvini, durante un incontro a Biella a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Claudio Corradino. "Se la Lega vince in Piemonte - aggiunge - tutte le opere pubbliche collegate al Piemonte si fanno, i cantieri non li voglio chiudere: li voglio finire. Preferisco finire i cantieri, che coprire i buchi già aperti".