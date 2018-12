Salvini: "Se avessi saputo dei precedenti niente foto con l'ultras"

"Era la prima volta che lo incontravo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, riferendosi a Luca Lucci, il capo ultras del Milan con cui è stato fotografato. Salvini ha spiegato che "certo" non si sarebbe fatto ritrarre con lui se avesse saputo dei suoi precedenti penali, ma "ogni giorno faccio foto con centinaia di persone, ovviamente non chiedo alle persone che mi fermano a feste, incontri, cene o in strada, il certificato penale".