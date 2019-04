Salvini: "Salva-Roma fuori dal dl crescita, Siri resta al suo posto"

Il salva-Roma resta "fuori dal dl crescita". Lo ha detto Matteo Salvini fuori da Palazzo Chigi, aggiungendo che "quando si parla di crescita è importante esserci" in riferimento all'assenza di diversi esponenti M5s al Consiglio dei ministri. Ci sarà, ha poi precisato, "un provvedimento ad hoc per tutti i Comuni". Il vicepremier ha inoltre assicurato che "Siri resta al suo posto" e che non c'è "nessuna crisi di governo. Non ho tempo per i litigi".