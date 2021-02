Salvini: "Rispondiamo ad appello Mattarella, con Draghi o sì o no"

Ansa

"Noi alla richiesta del presidente della Repubblica rispondiamo che ci siamo" per il tentativo di formare un governo Draghilo dice uscendo dal Senato il segretario del Carroccio Matteo Salvini. "Se poi non ci fossero le condizioni, lo ringraziamo e stiamo all'opposizione - precisa Salvini - ma l'intenzione è di partecipare da primo partito del Paese". "O ci sei o non ci sei, non è il momento di cose strampalate" come l'appoggio esterno, ha aggiunto.