Salvini replica a Letta: "Ius soli e ddl Zan? Nessuna speranza di essere approvati"

Ansa

Matteo Salvini fa muro contro ddl Zan e ius soli, dopo che Enrico Letta si è detto convinto che entro questa legislatura saranno approvati in Parlamento. Per il leader della Lega i due provvedimenti "non hanno alcuna speranza di passare ed Enrico Letta lo sa benissimo". "Le priorità per gli italiani sono salute, lavoro e pensioni", ha aggiunto Salvini.