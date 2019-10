Salvini: Renzi è un pallone gonfiato e ladro di democrazia

"Stasera tutti i tg daranno come prima notizia Renzi e la Leopoldina, uno che rappresenta il 3% degli italiani. Un pallone gonfiato, un ladro di democrazia che probabilmente non lo vota più nemmeno suo padre". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando a Todi. Uno degli appuntamenti in Umbria in vista delle Regionali del 27 ottobre.