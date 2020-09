Salvini: "Quando sarò premier chiuderò partita dell'autonomia"

Matteo Salvini sottolinea che per le Regionali la Lega ha fatto firmare agli alleati "un impegno concreto, nero su bianco" sull'autonomia "perché quando torniamo al governo, da presidente del Consiglio avrò l'onore di chiudere questa partita in pochi minuti". "Il voto di ogni veneto - ha aggiunto il leader della Lega - conta anche per l'autonomia; un trionfo della Lega in Veneto significa un passo in avanti verso l'autonomia".