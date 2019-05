Salvini: "Ora l'elemosiniere del Papa paghi le bollette arretrate"

"Conto che l'elemosiniere del Papa, intervenuto per riattaccare la corrente in un palazzo occupato di Roma, paghi anche i 300mila euro di bollette arretrate". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo sul caso del palazzo ex Inpdap di Roma e sul gesto del cardinale polacco Konrad Krajewski. "Penso che voi tutti facendo sacrifici le bollette le pagate", ha aggiunto a un comizio a Bra, nel Cuneese, rivolgendosi ai presenti.