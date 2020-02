Salvini: "Non sono a disposizione per governi arlecchini"

Matteo Salvini "non è a disposizione di governi arlecchini" nel caso in cui l'esecutivo dovesse essere messo a rischio da un'uscita di Italia Viva dopo lo scontro sulla prescrizione. Il leader leghista sottolinea che coloro che dovessero sostenere la maggioranza "non sono responsabili, sono poltronari: è la definizione di chi passa da una parte all'altra pur di non andare a casa. Sono responsabili solo del loro conto corrente".