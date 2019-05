Salvini: "Non preoccupato da impatto mie parole sullo spread"

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, sostiene di non essere "assolutamente preoccupato" per l'impatto sullo spread delle sue dichiarazioni in merito ai vincoli europei su Pil e deficit. Prima, sostiene il ministro dell'Interno, "viene il diritto al lavoro, alla vita e alla salute degli italiani. Se ci sono regole europee che stanno affamando un continente, portando precarietà, disoccupazione e povertà, vanno cambiate".