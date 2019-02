Salvini: non ci sarà Manovra bis, niente patrimoniale o nuove tasse

Una Manovra bis per correggere i conti e disinnescare le clausole di salvaguardia non ci sarà. Lo ribadisce il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, spiegando che "non ci saranno nuove tasse, non ci sarà una patrimoniale o tasse sulla nuova casa", e "non ci sarà una Manovra aggiuntiva. "Stiamo lavorando invece - rivela - a una revisione delle aliquote Irpef, per esempio per portare quella al 23% al 20%".