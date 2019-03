Salvini: "Non basta un mini-sblocca cantieri"

"Non voglio un mini-sblocca cantieri: vanno sbloccati tutti i cantieri". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aggiungendo che "stiamo dando il nostro contributo al presidente del Consiglio". Il vicepremier ha ribadito che nel decreto va inserita anche l'edilizia privata. Il tavolo tecnico è fissato per lunedì al ministero delle Infrastrutture, prima che il provvedimento arrivi in Cdm mercoledì.