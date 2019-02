Salvini: "Nessuno scambio tra Tav e Diciotti, si curi chi lo pensa"

La rinuncia alla Tav non può essere una sorta di merce di scambio con il Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti. E' quanto ha ribadito il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Chi la pensa così andrebbe curato, perché pensare che si metta sul mercato, come in un suk, una grande opera necessaria al Paese e un processo, proprio non ha capito niente, né di me né del governo", sottolinea.